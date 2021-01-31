Друг Ельцина уверен, что тот помог избежать гражданской войны в России

Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время - Шамиль Тарпищев.

Первый президент России Борис Ельцин своими действиями спас страну от гражданской войны. Об этом заявил член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который был другом политика, сообщает zakon.kz.

В интервью РИА Новости он пояснил, что в те времена за баррель нефти давали $10 долларов, и народ попал в такую ситуацию.

Но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Шамиль Тарпищев

По его мнению, руководству страны удалось сдержать социальную напряженность и не допустить взрыва. Шамиль Анвярович посетовал, что сейчас о том времени пишут все кому не лень. При этом часто даже не имея представления о сути того, что происходило. Но чиновник уверен, что когда-нибудь народ поймет и правильно оценит роль Ельцина в жизни государства.

По его мнению, разговаривать с такими людьми бесполезно.

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. 23 апреля 2007 года он умер в возрасте 76 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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