Не согласный с поражением словенский боец напал на россиянина после поединка

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Видео инцидента было опубликовано в Twitter.
Российский боец Шамиль Мусаев и словенец Урош Юришич устроили потасовку на турнире одной из ведущих мировых лиг по боям смешанного стиля (ММА), сообщает zakon.kz.
Поединок был организован польской организации KSW и состоялся 30 января в польском городе Лодзь, передает Life.ru.
Видео инцидента было опубликовано в Twitter.
Мусаев победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.
KSW рассмотрит инцидент между Мусаевым и Юришичем, после чего будет принято решение о необходимых действиях.
На данный момент на счету Шамиля Мусаева 14 побед и ни одного поражения. В активе Юришича 11 побед.
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