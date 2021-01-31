Не согласный с поражением словенский боец напал на россиянина после поединка

Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

Российский боец Шамиль Мусаев и словенец Урош Юришич устроили потасовку на турнире одной из ведущих мировых лиг по боям смешанного стиля (ММА), сообщает zakon.kz.

Поединок был организован польской организации KSW и состоялся 30 января в польском городе Лодзь, передает Life.ru.

Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

Мусаев победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.

KSW рассмотрит инцидент между Мусаевым и Юришичем, после чего будет принято решение о необходимых действиях.

На данный момент на счету Шамиля Мусаева 14 побед и ни одного поражения. В активе Юришича 11 побед.

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