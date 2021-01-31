Дочь 10 лет хранила тело матери в морозилке, чтобы не лишиться квартиры

Следователи не обнаружили на теле следов насильственной смерти.

В Японии полиция арестовала женщину: в ее морозилке нашли тело матери. Десять лет японка прятала ее труп, сообщает zakon.kz.

Труп обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру, после того как Ешино выселили за неуплату, пишет Daily Star.

Женщина не хотела уезжать из дома, который арендовала ее мать, поэтому она решила скрыть ее смерть.

На теле матери не было обнаружено ран и повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти. Время и причину смерти женщины установить так же не удалось, которой на тот момент было около 60 лет. 29 января полиция арестовала Юми Ешино, расследование инцидента продолжается.

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