Полицейские Атырау отправили фото должников на автостоянку

С начала года в Атырау на штрафстоянку припарковано около 160 автомобилей с неоплаченными штрафами на сумму 9 миллионов тенге.

160 авто должников отправлены на штрафстоянку в Атырау, сообщает zakon.kz.

28 января в течение дня сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау выявили 12 автомобилей, ввезенных из России, Армении и Кыргызстана, с неоплаченными штрафами в соответствии со статьей 785 Кодекса об административных правонарушениях.

Двое из водителей на месте выплатили штрафы в размере 36 254 тенге. На спецстоянку патрульная полиция направила 10 машин со штрафом 395 870 тенге.

Стоит отметить, что с начала года в Атырау на штрафстоянку припарковано около 160 автомобилей с неоплаченными штрафами на сумму 9 миллионов тенге.

Пять из них ввезены из Кыргызстана, один – из Азербайджана, девятнадцать – из Армении, остальные же из России. пресс-служба МВД РК

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!