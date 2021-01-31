Нур-Султан вернулся в "желтую" зону, Алматы в "зеленую"

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 января 2021 года, сообщает zakon.kz.
В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: город Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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