Кому из иностранцев разрешит ОАЭ получить гражданство

Претендовать на гражданство смогут инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, работники искусства и члены их семей.

Объединенные Арабские Эмираты дадут иностранцам возможность получить гражданство, сообщает zakon.kz.

Как передает государственное новостное агентство WAM, его смогут оформить инвесторы, ученые, врачи, художники и изобретатели.

Претендовать на гражданство смогут инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, работники искусства и члены их семей. Заявки будут рассматривать правительство и местные органы исполнительной власти.

Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию. премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум.

ОАЭ — первая из стран Персидского залива, которая формализовала процесс предоставления гражданства иностранцам. Ранее такая возможность давалась только в исключительных случаях, например, для работы на государственной службе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!