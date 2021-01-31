Американский конгрессмен заразился коронавирусом после прививки Pfizer

Заболевание протекает бессимптомно, но он намерен уйти на карантин и выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Член Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч (демократ от штата Массачусетс) заразился коронавирусом после того, как получил обе положенные дозы вакцины, передает zakon.kz.

Об этом сообщила директор по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи, передает CBS.

Накануне конгрессмен сдал тест, поскольку один из его подчиненных незадолго до этого был инфицирован и его тест показал положительный результат. У Линча заболевание протекает бессимптомно, но он намерен уйти на карантин и выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Ранее в январе в Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. Отмечается, что на данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах препарата, которые возникли после первой фазы вакцинации. Из них 16 случаев квалифицируются как серьезные, а пять закончились летальным исходом.

Перед этим 79 литовских врачей, которые вакцинировались препаратом Pfizer и BioNTech, заразились коронавирусом. Литовский инфекционист пояснила это тем, что медики уже были инфицированы на момент прививки.

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