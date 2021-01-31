Названа причина массового отключения электричества на левобережье столицы

В 2:17 электроснабжение было полностью восстановлено.

Вечером 30 января 2021 года шесть жилых комплексов на улицах Сыганак, Туркестан и Алматы оказались без света. В АО "Астана-РЭК" объяснили, что было аварийное отключение, сообщает zakon.kz.

Оперативными бригадами в течении часа были установлены пять дизель-генераторных установок для общедомовых нужд жилых комплексов (отопление, водоснабжение и работа лифтов).

Силами оперативно-ремонтных бригад Есильского РЭС, службы кабельных сетей, службы испытаний и диагностики в количестве 19 человек восстановлена кабельная линия электропередачи. пресс-служба АО "Астана-РЭК"

В 2:17 электроснабжение было полностью восстановлено.

При вскрытии кабельного канала выяснилось, что на кабеле был поврежден изоляционный слой. Была проведена замена дефектного участка с установкой двух муфт. Проводятся ремонтные работы на резервной кабельной сети, что обеспечит второе электропитание ЖК.

Главный инженер АО "Астана-РЭК" Руслан Абжанов утверждает, что застройщики жилых комплексов после строительства не передали сети на баланс местным исполнительным органам, данные сети находятся в стадии оформления и передачи на их баланс.

Кроме того, данная кабельная сеть имеет частичные повреждения изоляционного слоя кабельных жил, что затрудняет нормальное электроснабжение жителей. В данное время так же на резервной сети найдено и устраняется повреждение кабеля. пресс-служба АО "Астана-РЭК"

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!