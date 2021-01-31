На Дальнем Востоке проходят малочисленные акции в поддержку Алексея Навального

Во всех городах региона несанкционированные акции к обозначенному часу собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей.

На Дальнем Востоке начались протестные акции в поддержку Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

По данным местного портала DVHAB, народу в Хабаровске немного – несколько десятков человек, лозунгов и баннеров нет. Собравшиеся водят хороводы. Силовики требуют, чтобы они разошлись.

Несанкционированная акция прошла и во Владивостоке. По информации департамента внутренней политики, на митинг вышли около 60 человек, передает PrimaMedia.

Как пишет ИА SakhalinMedia, малочисленной была и несанкционированная акция в Южно-Сахалинске возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области.

Во всех городах региона несанкционированные акции к обозначенному часу собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. После акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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