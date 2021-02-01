В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса

Отмечается, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации "Спутник V", сообщает zakon.kz.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Противопоказания к введению вакцины:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет и старше 65 лет.

Противопоказания для введения второго компонента вакцины:

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников. МВК по нераспространению COVID-19

Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна.

Какие побочные эффекты могут появиться после вакцины от коронавируса

В Минздраве ответили на вопрос, какая может быть побочная реакция или осложнение от вакцины? И куда можно обращаться в этом случае?

Неблагоприятные проявления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности. Они могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие реакции - непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и местные - болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.

При развитии серьезных проявлений на уровне управления здравоохранения создается экспертная комиссия с привлечением представителей департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Каждый случай будет регистрироваться и расследоваться.

Если будет установлена связь с вакцинацией, такая как: нарушение техники введения, нарушение требований хранения и транспортировки вакцин, ответственные лица привлекаются к административной и уголовной ответственности.

К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед процедурой проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае, если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Перед проведением прививки человек подписывает добровольное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде, - отметили в Минздраве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!