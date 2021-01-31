Двоюродного брата Бейонсе застрелили в США

Полиция ищет 21-летнюю Сашу Скаре, которая подозревается в преступлении. Ее отличительной особенностью обозначены шрамы на лице от ожогов.

В США застрелили кузена Бейонсе - рэпера и музыканта Мартелла Деруэна. Его тело было обнаружено в его квартире в Сан-Антонио, штат Техас, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Sun, полиция ищет 21-летнюю Сашу Скаре, которая подозревается в преступлении. Ее отличительной особенностью обозначены шрамы на лице от ожогов.

Пока неизвестно, что связывало ее с женатым Деруэном, однако в январе он опубликовал в соцсетях их совместную фотографию.

Друг рэпера Брайан Митчелл отметил, что погибший был тихим и скромным человеком, которого убить — это все равно "как ранить бабочку". Супруга Деруэна назвала его любящим, заботливым человеком, помогавшим бедным.

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