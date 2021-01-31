Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Дорофеева

Он был профессионалом своего дела, обладал большим опытом работы - Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким журналиста Михаила Дорофеева в связи с его кончиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Он был профессионалом своего дела, обладал большим опытом работы. Являлся лауреатом премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, академиком Академии журналистики, был членом Национального совета общественного доверия. Михаил Дорофеев внес существенный вклад в развитие отечественной медийной сферы, способствовал внедрению новых стандартов качества и профессионализма, - говорится в телеграмме.

Главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев скончался 30 января 2021 года на 48-м году жизни.

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