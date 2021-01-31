YouTube тестирует новую функцию клипов

Функция позволит авторам выделять небольшие моменты из своих видео и стримов для того, чтобы после поделиться ими в различных социальных сетях.

Команда YouTube анонсировала запуск тестирования функции нарезки фрагмента из видео или трансляций и создания из него клипа, сообщает zakon.kz.

Тестирование запущено на небольшой группе авторов.

Функция позволит авторам выделять небольшие моменты из своих видео и стримов для того, чтобы после поделиться ими в различных социальных сетях. Она уже доступна в браузерной версии YouTube и в приложении для Android. Вскоре также появится и поддержка клипов в iOS.

"Клипы" удобнее тайм-кодов: понравившийся момент из ролика можно отправить в популярные соцсети, встроить на сайт, переслать по электронной почте или создать на него ссылку. Длина одного отрывка ограничена 5–60 секундами.

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