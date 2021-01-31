Организацию Навального обвинили в госизмене

Член ОП назвал призыв ФБК к США ввести санкции госизменой.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу Фонда борьбы с коррупцией к США ввести санкции против граждан РФ госизменой и напомнил о необходимости принятия в России аналога закона Логана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.

Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана. первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич

Суть этого закона, как напомнил общественник, состоит в том, "что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране".

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