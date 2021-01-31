По всей России идут протесты в поддержку Навального

В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.

В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных, сообщает zakon.kz со ссылкой на Медиазона.

Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии.

По данным "ОВД-Инфо", к 13:40( 16:40 по времени Нур-Султана) по всей стране задержано 1 009 человек. Больше всего задержанных в Москве — 142 человека, вторым по количеству инцидентов стал Владивосток, там задержали 113 человек.

Кроме того, по данным правозащитного проекта, был задержан как минимум 31 журналист и не менее 47 несовершеннолетних.

Центр Москвы перекрыт, на нескольких улицах нельзя парковаться, изменились маршруты наземного транспорта. Несколько станций метро не работают. Задержания начались еще до начала акции. От участия в митингах призвали воздержаться уполномоченный по правам человека в РФ, МВД, Генпрокуратура.

Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге, после того как толпа попыталась отбить задержанных.

В Ярославле у ТЮЗа, заломив руки, увели заместителя координатора местного штаба Навального Александра Смирнова; всего там не менее шести задержанных.

По оценкам "Ярновостей" в шествии участвуют около тысячи человек; из-за перекрытия запланированного маршрута конечную точку перенесли. От ТЮЗа, как соообщает издание, они "организованно перемещаются" в направлении Советской площади

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