Массовую вакцинацию в Казахстане начнут главный санврач и вице-министр здравоохранения

С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19.

1 февраля в Казахстане начинается вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", производства Российской Федерации, передает zakon.kz.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РК, одними из первых прививку получат вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19

Как уже сообщалось, первая партия вакцины Спутник V сегодня поставлена в Казахстан в объёме 22 тысяч доз и будет распределена по всем регионам.Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек.

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