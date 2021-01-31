Гололед, туман и ветер: какая погода ожидает казахстанцев 1 февраля

Местами по республике ожидаются туман.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 февраля, сообщает zakon.kz.

На юге и юго-востоке Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, гололед. РГП "КАЗГИДРОМЕТ"

Остальная территория РК по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона – сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем с низовой метелью.

В Акмолинской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -9°, облачно.

Прогноз погоды на 1 февраля.

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