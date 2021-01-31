1:7 Сборная Казахстана опозорилась на старте "Кубка Развития"

Единственный гол в составе сборной Казахстана на 71-й минуте забил Никита Губарев.

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет неудачно начала выступление на международном турнире "Кубок Развития", который стартовал в Минске, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Уничтожены. Сборная Казахстана пропустила семь голов от таджиков на старте "Кубка Развития"

В первом же матче казахстанские футболисты потерпели сокрушительное поражение от сверстников из Таджикистана — 1:7.

Единственный гол в составе сборной Казахстана на 71-й минуте забил Никита Губарев.

У Таджикистана же отличились семь разных игроков — они забивали на 32-й, 54-й, 60-й, 66-й, 80-й, 84-й и 89-й минутах. Видео всех голов матча можно посмотреть ниже.

Впереди сборную Казахстана ждут матчи с командами Беларуси — 3 февраля и Молдовы — 6 февраля.

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