Мужчина пытался сжечь себя в центре Москвы

Связана ли попытка самоубийства с митингами, пока не понятно.

В Москве недалеко от метро "Тверская" мужчина совершил самосожжение, сообщает zakon.kz со ссылкой на Mash.

На данный момент мужчина находится в реанимации с тяжелыми ожогами.

Спасли его от гибели прохожие, дворники и полицейские. Им удалось сбить огонь подручными средствами, силовик использовал собственное обмундирование. После мужчину передали скорой.

В России в эти выходные снова проходят акции в поддержку, задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Связана ли попытка самоубийства с происходящими митингами, пока не понятно.

В крупных городах РФ люди выходят на митинги, в Москве и Санкт-Петербурге проходят стычки митингующих с полицией. Жену Навального опять задержали во время митинга в Москве.

Сам Навальный сейчас находится в СИЗО "Матросская Тишина". Свое задержание он считает нарушением законов РФ.

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