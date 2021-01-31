Месси подаст в суд на "Барселону" из-за утечки данных о его зарплате

Юристы футболиста готовят иски против трех представителей руководства клуба.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси намерен судиться с руководством клуба из-за утечки информации о его зарплате, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Ранее СМИ сообщили, что доход аргентинца по нынешнему четырехлетнему контракту составил в общей сложности 556 миллионов евро.

Контракт был защищен положениями о конфиденциальности, однако теперь информация стала достоянием общественности и находится в открытом доступе.

Юристы футболиста готовят иски против экс-президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау, а также исполняющего обязанности президента клуба Карлеса Тускетса, сообщает Матч ТВ.

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