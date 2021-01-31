Подписано новое постановление о карантине в Алматы

Деятельность ТРЦ, торговых домов ограничивается с 10.00 до 23.00, с запретом в воскресные дни.

Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы о дальнейших ограничительных мерах по предупреждению распространения коронавируса и их поэтапном смягчении.

Согласно документу, госорганам поручено обеспечить исполнение постановления главного государственного санврача РК №68 от 25 декабря 2020 года, а также следующих ограничений и разрешений в Алматы.

Разрешается работа туристических компаний и бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.).

Общественный транспорт города Алматы будет работать без ограничения по времени (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).

Медицинским организациям, музеям, библиотекам, цветочным магазинам и фотосалонам разрешено вести деятельность.

В городе по прежнему запрещено проведение зрелищных , спортивных мероприятий, выставок, конференций, а также семейных торжеств, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому.

Вводится запрет деятельности дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, заполняемостью не более 15 человек.

Предписана обязательная госпитализация больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, госпитализация бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.

Деятельность ТРЦ, торговых домов ограничивается с 10.00 до 23.00, с запретом в воскресные дни.

Разрешена работа продуктовых и непродуктовых магазинов, минимаркетов. Продовольственным супермаркетам, в том числе, расположенным в крупных торговых объектах, разрешено работать в штатном режиме.

Продовольственные и непродовольственные открытые рынки могут работать в штатном режиме в будние и выходные дни.

Крытые рынки могут работать в штатном режиме, за исключением воскресенья, при условии заполняемости не более 30%.

Помимо этого, объектам торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1 тыс. кв.м., а также организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, предписано сформировать санитарные патрули для постоянного контроля за соблюдением масочного режима и других сантребований.

Ограничивается деятельность объектов общепита (в помещении), в том числе, расположенных в ТРЦ, с 7.00 до 23.00, и закрытием оплаты по счетам до 22.00. Заполняемость до 50%, не более 50 мест.

Разрешена деятельность объектов общепита, работающих для фудкортов, только на вынос за пределы ТРЦ и ТД, и на доставку, без ограничения по времени. Зона фудкортов закрывается.

Постановление предписывает перевести на удаленную работу 80% сотрудников организаций, численностью 20 и более человек. Исключение - промышленные, строительные и другие компании, чей технологический процесс предусматривает нахождение работников на рабочем месте. А также, госорганы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Работа банков, отделений "Казпочты", ЦОНов ограничивается с 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 15.00.

Разрешается деятельность объектов культуры, в том числе кинотеатров и театров, при условии заполняемости не более 20%.

Разрешается деятельность религиозных объектов, без проведения коллективных мероприятий.

Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе, не более 5 человек в группе. Разрешена деятельность спортивно-оздоровительных и фитнес-центров, со строгим соблюдением сантребований. Можно работать и спорткомплексам, при условии тренировок с участием не более 5 человек. Запрещено проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях, за исключением утвержденных национальным календарем.

Разрешена деятельность бань без ограничений по времени.

Работа саун, СПА-центров, бассейнов ограничивается с 6.00 до 21.00, с запретом в воскресные дни.

Разрешаются межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки на расстояние не более 300 км.

Предусматривается сан- и дезобработка детских площадок, общественного транспорта, аэропортов, рынков и других общественных мест.

В домах с активными очагами коронавируса требуется проводить дезинфекцию подъездов и лифтов три раза в неделю.

Также, с 1 февраля должно быть обеспечено ежемесячное (1 раз в месяц) лабораторное ПЦР-обследование сотрудников госорганов (акиматы, прокуратура, полиция, ДЧС и т.д.), волонтеров, работников морга и судмедэкспертизы.

Разрешается посещать нацпарки, заповедники индивидуально или группами не более 15 человек.

Запрещается проведение очных совещаний, за исключением организаций жизнеобеспечения города.

Разрешена деятельность специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, школ-интернатов общего и санаторного типа.

Разрешена работа детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости групп не более 15 человек.

Можно работать бизнесу, предоставляющему бесконтактные услуги - автомойки, ремонт авто, бытовой техники, обуви, швейные мастерские, химчистки и др.

Постановление вступает в силу с 1 февраля.

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