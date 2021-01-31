Подписано новое постановление о карантине в Алматы

Приложение zakon.kz
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Деятельность ТРЦ, торговых домов ограничивается с 10.00 до 23.00, с запретом в воскресные дни.
Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы о дальнейших ограничительных мерах по предупреждению распространения коронавируса и их поэтапном смягчении.
Согласно документу, госорганам поручено обеспечить исполнение постановления главного государственного санврача РК №68 от 25 декабря 2020 года, а также следующих ограничений и разрешений в Алматы.
Разрешается работа туристических компаний и бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.).
Общественный транспорт города Алматы будет работать без ограничения по времени (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).
Медицинским организациям, музеям, библиотекам, цветочным магазинам и фотосалонам разрешено вести деятельность.
В городе по прежнему запрещено проведение зрелищных , спортивных мероприятий, выставок, конференций, а также семейных торжеств, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому.
Вводится запрет деятельности дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, заполняемостью не более 15 человек.
Предписана обязательная госпитализация больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, госпитализация бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.
Деятельность ТРЦ, торговых домов ограничивается с 10.00 до 23.00, с запретом в воскресные дни.
Разрешена работа продуктовых и непродуктовых магазинов, минимаркетов. Продовольственным супермаркетам, в том числе, расположенным в крупных торговых объектах, разрешено работать в штатном режиме.
Продовольственные и непродовольственные открытые рынки могут работать в штатном режиме в будние и выходные дни.
Крытые рынки могут работать в штатном режиме, за исключением воскресенья, при условии заполняемости не более 30%.
Помимо этого, объектам торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1 тыс. кв.м., а также организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, предписано сформировать санитарные патрули для постоянного контроля за соблюдением масочного режима и других сантребований.
Ограничивается деятельность объектов общепита (в помещении), в том числе, расположенных в ТРЦ, с 7.00 до 23.00, и закрытием оплаты по счетам до 22.00. Заполняемость до 50%, не более 50 мест.
Разрешена деятельность объектов общепита, работающих для фудкортов, только на вынос за пределы ТРЦ и ТД, и на доставку, без ограничения по времени. Зона фудкортов закрывается.
Постановление предписывает перевести на удаленную работу 80% сотрудников организаций, численностью 20 и более человек. Исключение - промышленные, строительные и другие компании, чей технологический процесс предусматривает нахождение работников на рабочем месте. А также, госорганы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.
Работа банков, отделений "Казпочты", ЦОНов ограничивается с 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 15.00.
Разрешается деятельность объектов культуры, в том числе кинотеатров и театров, при условии заполняемости не более 20%.
Разрешается деятельность религиозных объектов, без проведения коллективных мероприятий.
Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе, не более 5 человек в группе. Разрешена деятельность спортивно-оздоровительных и фитнес-центров, со строгим соблюдением сантребований. Можно работать и спорткомплексам, при условии тренировок с участием не более 5 человек. Запрещено проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях, за исключением утвержденных национальным календарем.
Разрешена деятельность бань без ограничений по времени.
Работа саун, СПА-центров, бассейнов ограничивается с 6.00 до 21.00, с запретом в воскресные дни.
Разрешаются межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки на расстояние не более 300 км.
Предусматривается сан- и дезобработка детских площадок, общественного транспорта, аэропортов, рынков и других общественных мест.
В домах с активными очагами коронавируса требуется проводить дезинфекцию подъездов и лифтов три раза в неделю.
Также, с 1 февраля должно быть обеспечено ежемесячное (1 раз в месяц) лабораторное ПЦР-обследование сотрудников госорганов (акиматы, прокуратура, полиция, ДЧС и т.д.), волонтеров, работников морга и судмедэкспертизы.
Разрешается посещать нацпарки, заповедники индивидуально или группами не более 15 человек.
Запрещается проведение очных совещаний, за исключением организаций жизнеобеспечения города.
Разрешена деятельность специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, школ-интернатов общего и санаторного типа.
Разрешена работа детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости групп не более 15 человек.
Можно работать бизнесу, предоставляющему бесконтактные услуги - автомойки, ремонт авто, бытовой техники, обуви, швейные мастерские, химчистки и др.
Постановление вступает в силу с 1 февраля.
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