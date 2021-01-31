Кинотеатрам разрешили работать в Алматы

При заполняемости не более 20%.

Согласно новому постановлению главного санврача Алматы, с 1 февраля кинотеатры не закроют, передает zakon.kz.

Разрешение деятельности объектов культуры (репетиции) с участием до 30 человек, театров, кинотеатров, при заполняемости не более 20%, - сказано в постановлении.

Город Алматы 31 января перешел в "зеленую" зону, в связи с чем было решено не усиливать карантинные ограничения. В случае, если бы Алматы остался в "красной" зоне, кинотеатры бы закрыли.

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