Димаш Кудайберген презентовал новый клип в стиле киберпанк

Вышел новый клип Димаша Кудайбергена на композицию Golden.

Вышел новый клип Димаша Кудайбергена в стилистике киберпанка на композицию Golden, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале певца.

Официальная премьера клипа на сингл Димаша "Golden" прошла на стриминговой платформе TIXR сразу после трансляции на бис его первого онлайн-концерта.

По сюжету клипа двое неизвестных совершили хакерскую атаку на штаб-квартиру крупной организации. Судя по жалобам многочисленных граждан, репутация данной организации весьма сомнительна. Вследствие дерзкого взлома, все счета этих финансовых дельцов были аннулированы.

В тот же вечер на карты горожан, которые в прошлом стали жертвами обмана мошенников, стали поступать деньги от анонимного источника. Возможно, за ограблением и восстановлением справедливости стоят одни и те же люди.

Композиция "Golden" доступна для прослушивания и покупки на всех музыкальных стриминговых платформах: Spotify, Amazon Music, iTunes, YouTube Music, Deezer, Yandex и других.

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