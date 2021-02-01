Билл Гейтс рассказал о причастности к пандемии коронавируса 

Гейтс также спрогнозировал пандемию, которая будет в десять раз хуже нынешней пандемии COVID-19.

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг сообщения о своей «причастности» к пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией, — сказал миллиардер в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

Он отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием населения к вакцине. Он вспомнил, что во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия ходили слухи, что вакцина от этого заболевания не безопасная и приводит к бесплодию у женщин.

Для борьбы с подобными заблуждениями необходимо обращаться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам, так как только они способны объяснить населению преимущества вакцины.

Гейтс также спрогнозировал пандемию, которая будет в десять раз хуже нынешней пандемии COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!