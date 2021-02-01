Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

По словам медика, после 65 лет он увеличивается на 7-10% каждое пятилетие.

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

У нас в стране у мужчин - это злокачественные болезни трахеи и бронхов. <…> А у женщин традиционно - это рак молочной железы, - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва", перечисляя виды рака, которые чаще всего диагностируют в России.

Также, по словам Каприна, у мужчин часто встречается рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. Женщины, в свою очередь, сталкиваются с раком тела матки.

При этом он подчеркнул, что самое главное в процессе лечения онкологических заболеваний - выявить их на ранней стадии.

Также Каприн добавил, что риск заболеть раком повышается с возрастом.

По словам медика, после 65 лет он увеличивается на 7-10% каждое пятилетие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!