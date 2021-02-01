Упавшую с эскалатора девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в Павлодаре

Приложение zakon.kz
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Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупую травму живота.
Девушка, упавшая с эскалатора в торговом доме "Артур", была госпитализирована в павлодарскую горбольницу №1, передает zakon.kz.
Об этом sputnik.kz сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева.
Отмечается, что ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупую травму живота. Сейчас она в отделении политравмы.
Состояние больной продолжает оставаться стабильно тяжелым, она в сознании, находится под наблюдением врачей, - дополнили в пресс-службе управления здравоохранения области.
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