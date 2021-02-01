Суточный прирост заболевших COVID-19 снизился в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 января в Казахстане рассказал Минздрав РК, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 187 970 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 22 284 (+61), в городе Алматы - 22 128 (+116), в ВКО - 20 240 (+81), в Атырауской области - 16 092 (+78), в Карагандинской области - 13 873 (+86), в Павлодарской области - 13 610 (+246), в ЗКО - 11 058 (+87), в СКО - 10 954 (+85), в Акмолинской области - 10 964 (+197), в Костанайской области - 10 309 (+88), в Алматинской области - 9 287 (+62), в городе Шымкент - 5 876 (+9), в Жамбылской области - 5 581 (+14), в Туркестанской области - 4 102 (+25), в Мангистауской области - 4 048 (+10), в Актюбинской области - 3 955 (+5), в Кызылординской области - 3 609 (+9). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 123, в городе Алматы - 98, в городе Шымкент - 1, в Акмолинской области - 137, в Алматинской области - 152, в Атырауской области - 75, в ВКО - 15, в Карагандинской области - 67, в Костанайской области - 6, в Кызылординской области - 10, в Павлодарской области - 67, в СКО - 93, в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 168 768 человек.

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