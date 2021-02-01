186 человек эвакуировали из гостиницы в Павлодаре

Причина - загоревшийся мусор на первом этаже.

В Павлодаре 186 человек эвакуировали из гостиницы из-за загоревшегося мусора, сообщает zakon.kz.

31 января в 21:03 на пульт "101" Департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о загорании в одной из гостиниц Павлодара. На место были незамедлительно направлены силы и средства департамента. На место первыми прибыли огнеборцы специализированной пожарной части №1. Было установлено что, в одиннадцатиэтажной гостинице на первом этаже происходило загорание мусора на площади 10 кв. м. В 21:23 загорание было локализовано. пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В ведомстве уточнили, что были эвакуированы 186 человек, в том числе 7 детей.

Жертв и пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован в 21:33. На месте работали 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина пожара неосторожное обращение с огнем. Ущерба нет, - добавили в пресс-службе.

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