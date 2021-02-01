Два вице-министра здравоохранения РК провакцинировались от COVID-19

Перед прививкой они прошли осмотр, после прививки ждали положенные полчаса.

Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният провакцинировались от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Они провакцинировались "Спутник V". Перед прививкой они прошли осмотр, после прививки ждали положенные полчаса.

С 1 февраля по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

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