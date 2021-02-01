Сколько человек скончались от коронавируса в РК за сутки

На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 050 человек (16 646 КВИ+ и 11 404 КВИ-).

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 1 февраля обнародовало Министерство здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 7 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - 1.

На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 050 человек (16 646 КВИ+ и 11 404 КВИ-), из них в стационарах находится - 6 414 пациента, на амбулаторном уровне - 21 636 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 260 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 52 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 30 января зарегистрировано 16 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 157 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 874, случаев с летальным исходом - 570, всего выздоровели - 35 900 человек.

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