Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстан вышел из красной зоны по коронавирусу

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz 1 февраля 2021, 09:19

Казахстан находится в "желтой" зоне.

Опубликована матрица оценки распространения коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

На 1 февраля 2021 года в "красной" зоне находятся ЗКО, СКО, Акмолинская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Костанайская, Карагандинская, Атырауская области, ВКО и Нур-Султан.

Остальные города и регионы - в "зеленой" зоне.

Казахстан находится в "желтой" зоне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"В аэропорту должно быть, как в армии" - испектор авиационной безопасности
Сурок предсказал, когда придет весна