Казахстан вышел из красной зоны по коронавирусу

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Казахстан находится в "желтой" зоне.
Опубликована матрица оценки распространения коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.
На 1 февраля 2021 года в "красной" зоне находятся ЗКО, СКО, Акмолинская и Павлодарская области.
В "желтой" зоне - Костанайская, Карагандинская, Атырауская области, ВКО и Нур-Султан.
Остальные города и регионы - в "зеленой" зоне.
Казахстан находится в "желтой" зоне.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!