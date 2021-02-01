Очаг бешенства выявили в Шымкенте

Приложение zakon.kz
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В городе намерены ввести ограничительные меры на одной из улиц.
Акимат города разместил на сайте "Открытые НПА" проект постановления "Об установлении ограничительных мероприятий на территории города Шымкент", передает zakon.kz.
Установить ограничительные меры по улице С. Ахметов в связи с выявлением очага бешенства в городе Шымкент, Абайский район, микрорайон Жайлау, улица С. Ахметов, - говорится в документе.
Проект постановления находится на публичном обсуждении с 29 января по 12 февраля 2021 года.
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