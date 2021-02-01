Сколько казахстанцев нужно привить для жизни без локдаунов

COVID-19 – очень опасная инфекция.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов ответил на вопрос, когда казахстанцы смогут вернуться к нормальной жизни, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что необходимо создать иммунную прослойку.

Если мы создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, без карантинов, без локдаунов, - отметил он.

Врач еще раз напомнил, что коронавирус очень опасен.

Я думаю, это будет самый положительный момент проведения вакцинации. До конца текущего года в планах до 6 миллионов доз. Вообще, мы расчетные цифры брали до 10 миллионов граждан привить. Хотелось бы это сделать, потому что COVID-19 – очень опасная инфекция, - добавил Киясов.

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