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Курс доллара немного снизился на торгах

Фото: Rt.com 1 февраля 2021, 11:12

Доллар снизился на 0,10 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,11 тенге (- 0,10), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423-424,5 тенге, евро – 514-517 тенге, рос. рубль - 5,6-5,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть поднимаются в ходе торгов 1 февраля.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,42%, составив $52,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,62% — до $55,38 за баррель.

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