Пьяный лихач чуть не посбивал детей и рыбаков на Капчагае

Водителя задержали.

В Алматинской области на Капчагае в воскресенье, 31 января, произошел неприятный инцидент с пьяным водителем, передает zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях.

31.01.2021 на огромной скорости этот тип по льду Капчагая в районе "косы" влетает в группу рыбаков, благо паренек из той группы вовремя увидел летящую на них машину и предупредил товарищей, они успели отпрыгнуть. Но их имуществу повезло меньше. Недалеко от этого катались дети на коньках и только чудом никто не пострадал. Он продолжил движение дальше по глыбам льда, машину подбрасывало, далее он повернул в сторону берега и на скорости влетел в бархан, перелетев через него в метрах 10 машина сдалась и заглохла, но и он помял руль своей безмозглой головой. Пока мы туда дошли уже были вызваны сотрудники полиции и скорая, которые в скором времени приехали, - сказано в описании к видео в паблике kris_p_brothers_official.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту был задержан 40-летний уроженец Капшагая.

Установлено, что водитель Л. управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении пьяного водителя составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП Капшагая, - сказано в сообщении.

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