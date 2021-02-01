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Аким Шымкента привился вакциной от коронавируса

Фото: Акимат Шымкента 1 февраля 2021, 11:48

В настоящее время состояние здоровья хорошее.

Аким Шымкента Мурат Айтенов одним из первых получил вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

Акимат Шымкента сообщает, что в городе стартовала добровольная вакцинация против COVID-19. Для этого в город было доставлено 1000 доз вакцины Спутник V.

Аким Шымкента Мурат Айтенов стал одним из первых, принявших вакцину. Он привился в поликлинике №3. Перед вакцинацией прошел осмотр у врача, противопоказаний не выявлено, вакцина была введена добровольно. В настоящее время состояние здоровья хорошее.

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