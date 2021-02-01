Правила аккредитации журналистов изменят в Казахстане

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 февраля 2021 года.

Министерство информации и общественного развития РК подготовило проект приказа, которым вносит изменения в Правила аккредитации журналистов, передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 февраля 2021 года.

В частности, говорится, что аккредитация журналистов проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов на территории РК.

Постоянная аккредитация предоставляется журналистам на срок не менее одного года.

Для постоянной аккредитации журналиста при аккредитующей организации собственником средства массовой информации либо редакцией собственника средства массовой информации подается заявление с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста (требуется для идентификации личности).

Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня со дня поступления документов.

Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия.

Заявление об аккредитации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, подается на бумажном носителе непосредственно в аккредитующий орган либо в электронном формате на его официальный интернет-ресурс.

В случае, если заявление подается от представителя редакции средства массовой информации, к заявлению, кроме документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя редакции на проведение аккредитации журналиста.

При положительном результате рассмотрения заявления аккредитующая организация письменно или электронно уведомляет заявителя об аккредитации журналиста.

Сведения о журналистах, прошедших процедуру постоянной аккредитации вносятся аккредитующей организацией в реестр аккредитованных журналистов по специальной форме. После чего реестр аккредитованных журналистов размещается на интернет-ресурсе аккредитующей организации.

Согласно правилам, аккредитующая организация может отказать в аккредитации журналиста по следующим основаниям:

не предоставление полного пакета документов; наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска СМИ; отсутствие в реестре поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств, интернет-ресурсов, который ведется уполномоченным органом.

В случае расторжения трудового или гражданско-правового договора с журналистом собственник средства массовой информации либо редакция собственника средства массовой информации уведомляет в письменной или электронной форме аккредитующую организацию в течение трех рабочих дней после даты расторжения договора.

В свою очередь аккредитующие организации обеспечивают аккредитованных журналистов:

предварительным извещением о мероприятиях на электронный адрес средства массовой информации; стенограммами, протоколами, документами и материалами, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также отнесенные к служебной информации ограниченного распространения.

Доступ аккредитованного журналиста к мероприятиям обеспечивается аккредитующей организацией по предъявлению удостоверения журналиста.

Как отмечается, основаниями для лишения журналиста аккредитации являются:

истечение срока действия аккредитации журналиста и отсутствие заявления собственника средства массовой информации либо редакции собственника средства массовой информации о его продлении; расторжение трудового или гражданско-правового договора с аккредитованным журналистом либо замена аккредитованного журналиста другим журналистом. распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитовавших его государственных органов, общественных объединений и организаций.

Решение о лишении аккредитации журналиста оформляется письменно и содержит исчерпывающее описание причин.

Решение направляется собственнику СМИ либо редакции, журналист которого был лишен аккредитации, в течение трех рабочих дней с даты подписания решения о прекращении аккредитации.

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