Даир Кушеров: ҚТЖ за два года снизил долю займов в твердой валюте с 57% до 34%

Это позволило избежать курсового убытка в размере 40 млрд тенге.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" проводит анализ достигнутых показателей за прошедший период и готовится к выполнению предстоящих задач в 2021 году.

Редакция zakon.kz адресовала заместителю Председателя Правления по финансам АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Даиру Кушерову вопросы о проводимой компанией работе по укреплению финансовой устойчивости, включая решение вопроса снижения долговой нагрузки, а также о ближайших планах на 2021 год.

Даир Адильбекович, часто звучавший в предыдущие годы вопрос о финансовой ситуации в КТЖ уже потерял, на наш взгляд, прежнюю остроту. Понятно, что на пути к "финансовой уверенности" АО "НК "ҚТЖ" продолжает решать немало вопросов. Нас интересует, какие действия предприняла компания в 2019 и 2020 годы для укрепления финансовой устойчивости?

- Прежде всего, в начале 2019 года для улучшения финансового состояния компании были определены приоритетные краткосрочные и долгосрочные задачи по нескольким направлениям.

В части краткосрочных мероприятий можно выделить следующие:

Во-первых, по улучшению ситуации с долгом компании. За последние 2 года была проведена работа по снижению доли долга в "твердой" валюте с 57% до 34%. Это позволило только в 2020 году избежать курсового убытка в размере 40 млрд тенге.

Во-вторых, по выводу нерентабельных и непрофильных активов. За 2 предшествующих года из группы компаний КТЖ выбыл 21 непрофильный актив, в том числе реализованы пакеты акций ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод", ТОО "Continental Logistics", АО "Востокмашзавод", выведены из под управления КТЖ аэропорты, а также переданы в коммунальную собственность АО "МЦПС "Хоргос" и АО "УК СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". Данные активы ежегодно показывали отрицательный финансовый результат в размере 7 млрд тенге.

В-третьих, в части оптимизации затрат были достигнуты результаты по сокращению удельного потребления топлива и электроэнергии, расходы по хранению топлива, что позволит ежегодно экономить до 20 млрд. тенге. Кроме того, достигнуто сокращение затрат на приобретение лицензионных соглашений в сфере информационных технологий на 9,9 млрд тенге, а также снижение ежегодных расходов от оптимизации ИТ-процессов по группе на 3,8 млрд тенге.

В-четвертых, можно указать комплекс мер. Была проведена большая работа по улучшению условий долгосрочных offtake-контрактов или расторжению части из них. В 2020 году внесены изменения в законодательство для исключения возможности взыскания неполной стоимости перевозок в транзите. КТЖ проводит активную работу по взысканию дебиторской задолженности.

Что Вы относите к долгосрочным мероприятиям?

- Это задачи стратегического характера, решение которых позволит получить долгосрочный эффект для финансовой устойчивости компании.

В числе приоритетных направлений работы АО "НК "ҚТЖ" – дальнейшее развитие транзитных перевозок, и прежде всего, в контейнерах. Это повышение скорости и качества перевозок, а также оптимизация затрат для конкурентоспособности транзитного тарифа. Результаты 2020 года – это рост перевозок в транзите на 19,4% по сравнению с 2019 годом. Он позволил нам нивелировать падение грузооборота во внутреннем сообщении и улучшить показатели по операционной прибыли АО "НК "ҚТЖ".

Вторым, очень важным шагом стратегического характера, стало внесение изменений в систему тарифообразования на железнодорожные перевозки грузов. Поддержка, оказанная Правительством страны и ответственными государственными органами, позволила внести изменения в тарифы на перевозку грузов. А именно из регулируемого тарифа были выделены затраты, связанные с пассажирской локомотивной тягой, а также достигнута дифференциация тарифа на электрифицированных и неэлектрифицированных маршрутах. Указанные два изменения в системе тарифов готовят базовые условия для справедливого ценообразования в условиях демонополизации рынка перевозок.

Отразились ли предпринятые меры на результатах компании за 2020 год?

- В результате всех вышеперечисленных мероприятий группа компаний КТЖ вышла на положительный финансовый результат в 2020 году. По оперативным данным итоговая прибыль за 2020 года составила 15,2 млрд тенге.

Еще одним важным результатом проделанной работы стало отсутствие просроченной кредиторской задолженности, то есть теперь АО "НК "ҚТЖ" - это компания, полностью отвечающая по своим обязательствам в соответствии со сроками, указанными в договорах.

- Прошу Вас остановиться на планах компании в указанном вопросе на 2021 год?

Несмотря на проделанную работу Компания все еще находится в так называемой "красной зоне" кредитного риска. Это связано с большим размером основного долга в 1,9 триллиона тенге. Это сверхнормативный уровень, учитывая уровень выручки и операционной прибыли группы КТЖ.

На это повлияли следующие факторы:

Во-первых, это большая инвестиционная программа в предыдущие годы. К примеру, за период 2012-2018 годы на инфраструктуру, подвижной состав, а также социальные проекты было инвестировано порядка 2.7 триллиона тенге.

Во-вторых, это девальвация тенге. В связи с тем, что доля валютного долга высокая, курсовой убыток за период с 2014 по 2018 годы составил 622 млрд тенге, на эту же сумму возрос долг, а ежегодные проценты по кредитам выросли в 2018 году до 104 млрд тенге.

Ну и в-третьих, это традиционно низкий уровень наших грузовых тарифов. На пространстве СНГ наши тарифы на внутренние, экспортные и импортные перевозки продолжают пока оставаться одними из самых низких. Например, российский тариф в аналогичных сообщениях превышает казахстанский в 1,7 раза, а узбекский тариф в 2,1 раза.

При этом в течение 2020 года долг возрос на 94 млрд тенге, что было вызвано ослаблением курса тенге и плановым обновлением подвижного состава.

Перед нами стоят задачи по снижению размера основного долга путем дальнейшего улучшения финансовых показателей компании для погашения кредитов за счет собственных средств. Также есть планы по продаже ряда компаний в конкурентную среду и использованию средств от продажи для досрочного погашения внешних займов.

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