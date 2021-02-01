Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Объявлены максимальные ставки по депозитам на март

Фото: liter.kz 1 февраля 2021, 13:00

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Нацбанка.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на март 2021 года, передает zakon.kz.

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального Банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными, - сообщили в КФГД.

В результате продолжающегося сокращения фактических рыночных ставок банков в сторону незначительного снижения были пересмотрены максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам на 24 месяца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Кто больше всего зарабатывает в Казахстане
Казахстанец принял участие в украинском "Голосе"