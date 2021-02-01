Сколько будет стоить вакцинация астанчан "Спутником V"

До 1 марта планируется сделать прививки около 6 300 медицинским специалистам.

Запланированная сумма для вакцинации астанчан составляет около 3 млрд тенге, сообщил на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Пока запланированная сумма около 3 млрд тенге для всех наших астанчан. Эта сумма на декларированный контингент 736 тыс. человек, — сообщил Муратов.

На брифинге напомнили, что не подлежат вакцинации лица с острой бессимптомной формой коронавирусной инфекции, лица, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, включающими коронавирусной инфекцией прививаются после завершения срока карантина.

Перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против коронавирусной инфекции. Переболевших любыми формами коронавирусной инфекции рекомендуется прививать через шесть месяцев после выздоровления и с учетом оценкой состояния перед вакцинации, — добавил глава управления общественного здравоохранения.

До 1 марта, по его словам, планируется сделать прививки около 6 300 медицинским специалистам.

Прямо сейчас я не могу назвать цифру, сколько привито на данный момент. По плану на эту неделю мы сделаем около 2 000 вакцинаций, — заключил Муратов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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