Бастовавшим нефтяникам повысили зарплаты в Актюбинской области

Также им выплатят премию.

В Актюбинской области работникам "АМК Мунай" повысили зарплаты на 40 тысяч тенге, передает zakon.kz.

25 января нефтяники записали видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой повысить им зарплату. Работники отмечали, что им не хватает денег. Они приняли решение не выходить на работу, пока требования не будут выполнены.

Сообщается, что работать отказались 80 человек. По распоряжению акима области Ондасына Уразалина была создана комиссия.

1 февраля стало известно, что требования нефтяников будут выполнены. Об этом сообщили руководитель управления по инспекции труда Актюбинской области Саламат Аманбаев и руководитель профсоюзного центра области Алтынбек Амиргалиев.

Каждому работнику "АМК Мунай" повысили зарплату на 40 тысяч тенге. Отмечается, что это решение будет пересмотрено в течение трех месяцев, поскольку компания будет заключать новый контракт. Кроме того, компания приняла решение премировать работников к празднику Наурыз. Премия составит 50% от зарплаты.

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