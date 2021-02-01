Тренды из мировой практики будут применяться при лечении онкозаболеваний в ННОЦ

В отдельных случаях есть препараты амбулаторного приема, а именно таблетированные. Это дает возможность пациенту не ложиться в больницу, посещая врача по месту жительства.

На сегодняшний день во всем мире применяются передовые методы при лечении онкозаболеваний и Казахстан не исключение. При Национальном научном онкологическом центре используются некоторые из этих методик, которые позволяют бороться с заболеванием и помогать пациентам.

Однако мы не устаем повторять для всех, что самым важным фактором является регулярный скрининг и обращение граждан на ранних стадиях. Это, в свою очередь, позволит избежать длительного лечения и даже спасти жизнь, объяснила в интервью врач химиотерапевт, исполняющий обязанности отделения заведующей центром химиотерапии и централизованного химиоразведения Национального научного онкологического центра Бахытжан Умерзакова, передает корреспондент zakon.kz.

- Бахытжан Габдурахимовна, для начала расскажите пожалуйста, какие специалисты и в каком количестве могут работать с пациентом с онкологией?

- В настоящее время не только в Казахстане, но и во всем мире применяется мультидисциплинарный подход в лечении пациентов с онкологическим диагнозом. При таком подходе в планировании лечения онкопациента участвуют несколько специалистов разного направления. В первую очередь, это три главных специалиста, химиотерапевт, лучевой терапевт и хирург. Вспомогательными могут быть специалисты лучевой диагностики, врач морфолог и другие специалисты, которые в случае необходимости подключаются к группе.

Лечение используется комплексное и может состоять из химиотерапии, лучевой терапии и хирургии. Комбинации могут быть разные в зависимости от локализации и от степени распространенности процессов.

- Этот год был сложный, потому что был режим ЧП и карантин из-за пандемии коронавируса. Как прошел этот период для ваших пациентов?

- Да, год был сложным. Но в целом, проблем с поставками химиопрепаратов не было. На период пока центр был закрыт на карантин, пациенты получали лечение в диспансерах по месту жительства. Поэтому никто из пациентов не остался без лечения и внимания врачей. Те, кто был госпитализирован до карантина, оставались в нашем центре, довели курс до конца. Далее было их обследование на ПЦР.

- Какие сегодня передовые методы есть и используются при лечении онкозаболеваний на примере Национального научного онкологического центра?

- Что касается лекарственной терапии, то в последние несколько лет в лечении происходит революция. На помощь традиционной химиотерапии приходит узконаправленные, более эффективные виды лечения. Для начала уточню, что традиционная химиотерапия – это воздействие специальными препаратами, которые приостанавливают рост и деление клеток опухоли. К сожалению, эти препараты также воздействуют и на здоровые клетки, поэтому есть побочные эффекты. Но с другой стороны химиотерапия универсальная и может использоваться при различных опухолях и на различных этапах лечения. ….

Другое направление – это таргетная терапия. Она действует избирательно на сигнальные пути деления клеток опухоли. Такая терапия бьет в определенную мишень, но со временем опухолевая клетка находит новые пути для своего развития. Если мы заблокировали один путь, то опухоль сама «придумывает» другой путь и начинает развиваться. Эффект дается на определенное время. Возможности применения таргетной терапии ограничены воздействием лишь на мишень. Для того, чтобы определить будет ли действовать препарат, предварительно нужно определить эти мишени и их наличие.

Еще одно направление, все чаще используемое в последнее время, иммунотерапия. Она сравнительно недавно вошла в клиническую практику. В 2000 году было открыто антитело, которое блокирует рецепторы на опухолевых клетках и тем самым, приостанавливает развитие опухоли. Особенно хорошие результаты были достигнуты при лечении рака легкого, меланомы, в последующем показания к иммунотерапии расширились и сейчас уже она рекомендуется при лечении опухолей головы и шеи, рака мочевого пузыря и др.

Иммунотерапия может назначаться в монорежиме либо вместе с таргетной или химиотерапией. Однозначно говорить, что иммунотерапия решит все проблемы, конечно, не верно.

- Применяются ли эти методы у вас в центре? И какие результаты это дает?

- Да, применяются. Но о результатах лечения именно в ННОЦ пока рано говорить. Центр химиотерапии при ННОЦ образовался только в начале 2020 года. Мы проводим все эти виды терапии, о которых говорилось выше. Нужно время, чтобы оценить результаты нашего лечения.

Очень важно понимать, что дальнейшее развитие лекарственной терапии связано в основном с развитием лабораторной службы, так как необходимо выполнение не только гистологического исследования, но и других видов исследований – иммуногистохимического, молекулярно-генетического. Это нужно для того, чтобы не только поставить диагноз, но и выбрать противоопухолевую терапию у определенного больного.

С 2018 года в Казахстане реализуется комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями, который включает в себя не только вопросы профилактики и ранней диагностики, но и развития лабораторной диагностики, молекулярно-диагностического тестирования, выявления определенных мутаций, чтобы эффективно проводить противоопухолевую терапию.

Существенно повысить качество медицинской помощи онкологическим пациентам может комплексное геномное профилирование. Эта передовая технология, которая позволяет максимально точно проводить диагностику, выявлять молекулярно-генетические изменения в очень большом количестве генов и осуществлять персонализированный подбор эффективной таргетной или иммунной терапии.

- Приведите пожалуйста сравнение. Чем же все-таки описанные выше новшества заслужили такое внимание и были «принято на вооружение» в борьбе с онкологией? Например, таргетная терапия.

- Таргетная терапия применяется, чтобы онкологический процесс превратить в хронический, добившись стабилизации состояния. Но в целом, она также может применяться вместе с химиотерапией или в монорежиме, чтобы улучшить ответ на лечение, клинический результат, качество жизни и общую выживаемость. То есть лечение распространенных процессов направлено на увеличение продолжительности жизни с сохранением высокого качества жизни. Это основное предназначение этой терапии.

В этом виде лечения отмечается меньше выраженных токсических проявлений, чем при химиотерапии. Они, конечно, тоже есть, но преимущество в меньшей токсичности и качество жизни пациентов лучше.

Без таргетной терапии мы бы лечили пациентов, например, с раком кишечника, только год. Далее наши возможности уже бы иссякли. Сейчас у нас есть случаи, когда в 4 стадии с метастазами доводим пациента на неплохое качество жизни. Это очень важно.

- Кстати, можете привести примеры. При каких онкозаболеваниях этот метод может применяться?

- Это могут быть некоторые виды распространенного рака легкого, метастатический рак кишечника, метастатический рак почки. Именно при метастатическом раке почки таргетная терапия дает очень хорошие результаты и есть случаи, когда пациент даже при распространенном процессе может жить и работать. Этот метод также применим при раке молочной железы, где можно добиться очень хорошего эффекта.

- Есть ли какие-то отличия используемых видов препаратов?

- При таргетной терапии есть препараты, которые будут вводятся внутривенно. Но большая часть – это препараты амбулаторного приема, то есть таблетированные. Пациенту не нужно госпитализироваться, он просто приходит по месту жительства, получает по бесплатному рецепту препараты под контролем врача.

- Что касается геномного профилирования, как часто в мировой практике это применяется?

- Не везде, потому что это очень дорогостоящее исследование. Оно стоит порядка 1,2-1,5 млн тенге. И это одно только исследование.

На сегодня в мире лидеры в этом направлении это США, еще порядка 50 стран мира занимаются геномным профилированием.

Что это дает? Например, проводится исследование, специалисты находят точки для применения таргетной терапии, но иногда препарат может не действовать у конкретного пациента. С геномным профилированием исключается ненужное назначение дорогостоящих препаратов. Наоборот, оно позволяет назначать максимально подходящие препараты для данного пациента. В этом – плюс данного метода.

- Действительно это дорогостоящее исследование. Можно ли обойтись без таких больших трат?

- Основным фактором в этом вопросе является ранняя диагностика. Значительную часть онкологических заболеваний можно предотвратить посредством своевременного скрининга и изменения образа жизни. Какие бы там дорогостоящие методы лечения ни были, то при распространенных процессах они направлены на продление жизни. Но если выявить это все на более ранних стадиях, тогда речь может идти о полном излечении даже без иммунотерапии или таргетной терапии. Далее пациент должен будет просто наблюдаться.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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