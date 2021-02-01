Как вычислить лжехирургов и плохих косметологов

Важно знать детали.

Совсем недавно мы рассказывали, как алматинки едва не лишились губы и носа после пластических операций в салонах красоты, а еще поведали о страшных последствиях липосакции, сделанной у косметологов и лжехирургов. В Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК ответили на запрос корреспондента zakon.kz по этой теме.

Предложений по безболезненному приданию красоты, быстрому избавлению от лишних килограммов с помощью пластических операций достаточно много в социальных сетях. И казахстанки порой охотно идут на такие жертвы ради "идеальной красоты", а получают в итоге проблемы со здоровьем. Отличить лжехирургов от специалистов с соответствующим образованием и навыками несложно. Достаточно просто внимательно отсмотреть рекламу в соцсетях, чтобы понять, будут вам делать пластическую операцию и другие манипуляции в операционной (с соответствующими кушетками, лампами, одеждой персонала), как положено, или в салоне красоты, где нет достаточных условий.

Квалификацию персонала, который будет делать операцию, проверить на первый взгляд непросто. "Медицинское образование" может быть и у фельдшера, но он вряд ли сможет сделать качественную пластическую операцию, поскольку специальность "пластическая хирургия" относится к специальностям работников с высшим и послевузовским медицинским образованием.

И.о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Лаура Ахметниязова сообщила нам, что на сайте Комитета будет опубликован список клиник и врачей – косметологов, имеющих лицензию и сертификат специалиста. Далее, на портале "Е-лицензирование" во вкладке "Поиск разрешительных документов" имеется возможность с помощью данных БИН/ИИН просмотреть наличие разрешительных документов у юридического/физического лица. Если вы перед выбором клиники проверите ее таким способом, можно избежать риска нарваться на шарлатанов

Принятый летом Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" обязывает все организации, которые занимаются пластической хирургией, дерматовенерологией (дерматокосметологией) проходить лицензирование.

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности" для получения лицензии и приложения к лицензии также необходимо наличие сертификата специалиста по специальности "пластическая хирургия" и "дерматовенерология (дерматокосметология)" соответственно. Сертификат специалиста – документ установленного образца, подтверждающий квалификацию физического лица на соответствие клинической специальности и для допуска его к клинической практике (работе с пациентами). Ответственность за безлицензионную деятельность предусмотрена ст. 424 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - сообщила Ахметниязова.

С 5 января 2021 года, лицензирование медицинской деятельности передано из местных исполнительных органов в территориальные департаменты Комитета.

При выдаче лицензии (приложения к ней) на занятие медицинской деятельностью проводится разрешительный контроль с посещением объекта на соответствие квалификационным требованиям. Государственный контроль за качеством медицинских услуг осуществляется в соответствии с Предпринимательским Кодексом в форме внеплановых проверок при поступлении жалоб, запросов. Кроме того, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 1 раз в полугодие проверяет на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям объекты высокой эпидемической значимости, к которым отнесены лечебно-косметологические объекты, салоны красоты, косметологические центры, оказывающие услуги с нарушением кожных и слизистых покровов, в том числе услуги по татуажу и татуировке, - сообщила Лаура Ахметниязова.

Пожаловаться на рекламу пластических клиник без лицензии можно. В соответствии с пунктом 2 ст. 56 Кодекса. Пунктами 9; 10 ст. 56 Кодекса РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" запрещена реклама услуг при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности; реклама услуг, оказываемых лицами, не имеющими сертификата специалиста в области здравоохранения, в том числе иностранными специалистами. За недостоверную рекламу в области здравоохранения предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 428 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Альберт Ахметов

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