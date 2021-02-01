Как получить прививку от COVID-19 в Нур-Султане

На первом этапе провакцинируют медицинских работников стационаров, ПМСП и скорой помощи.

В Нур-Султане разработали маршрут пациента, сообщает zakon.kz.

На первом этапе провакцинируют медицинских работников стационаров, ПМСП и скорой помощи.

Проведено обучение 150 медицинских работников по вопросам организации и проведению вакцинации против КВИ, - сказал на брифинге в СЦК глава Горздрава Тимур Муратов.

Маршрут пациента для получения вакцинации против КВИ на уровне организации ПМСП При входе в поликлинику имеются указатели в прививочный кабинет; Запись пациента регистратором на прием к врачу для получения вакцинации, разъяснение алгоритма действия по получению вакцины против КВИ; Прием врача. Врачом проводится сбор жалоб и анамнеза, осмотр (с измерением температуры тела, сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается), заполнение опросника, внесение данных в информационную систему и выдача направления на вакцинацию, выдача памятки и проведение беседы о возможных поствакцинальных осложнениях, получение добровольного информированного согласия. В случае обнаружения противопоказаний к вакцинации, пациенту оформляется медотвод; Средний медицинский работник в порядке очереди заводит пациента в прививочный кабинет; Прививочная медсестра в информационной системе смотрит наличие направления на вакцинацию, затем проводит вакцинацию (при ухудшении самочувствия оказывает неотложную медицинскую помощь, вызывает врача и при необходимости скорую медицинскую помощь); После вакцинации выдает пациенту на руки маркировочный бейдж с обозначением "Проведена вакцинация против КВИ. Период медицинского наблюдения в течение 30 мин!" и говорит об обязательном нахождении в зале ожидания поликлиники 30 мин под присмотром медработника; Пациент проходит в зал ожидания, где находится 30 минут; По истечении 30 мин медицинский работник оценивает состояние пациента, забирает маркировочный бейдж и отпускает домой. Медработник передает бейдж прививочной медсестре, которая вносит в информационную систему данные о состоянии пациента и завершении вакцинации; Участковый врач в течение 3-х дней проводит дистанционное наблюдение (обзвон, видеобзвон) за пациентом; Медицинской сестрой проводится запись и приглашение пациента на прием на 21-й день для получения второй дозы вакцины; На 21-й день пациент приходит для получения 2-ой дозы вакцины.

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