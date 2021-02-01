На "КазахАвтоДор" подали в суд из-за неочищенных трасс

850 млн тенге в 2021 году было выделено на очистку дорог области.

Из-за невыполненных работ по очистке дорог от снега и наледи на филиал "КазахАвтоДор" в ЗКО подали в суд, сообщает zakon.kz.

По информации "Уральской недели", 17 должностных лиц компании привлекли к ответственности.

В связи с погодными условиями на территории области зарегистрировано 16 ДТП, в результате которого владельцам ТС причинен материальный ущерб. За неудовлетворительное содержание дорог 17 должностных лиц привлечены к административной ответственности. В том числе 1 протокол составлен по ст.462 ч.3 КОАП РК в отношении ЗКОФ "КазахАвтоДор" по не исполнению ранее выданного предписания по очистке дороги от снега и наледи. Указанный материал направлен в специализированный административный суд Уральск для рассмотрения, — сообщили в пресс-службе полиции области.

В ДЧС области отметили, что на дорогах республиканского значения было 17 аварий. 12 раз спасатели выезжали на трассу Уральск-Атырау.

Четыре машины и пять грузовиков съехали с дороги. Две машины застряли в снегу. Одно ДТП. На трассе Самара-Шымкент сошли с дороги два грузовика, водители отказались эвакуироваться, никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в "КазАвтоЖол" сообщили, что на очистку 1 414 км дорог области в 2021 году было выделено 850 миллионов тенге.

Для содержания дорог имеется 78 автомобилей. Из них 49 зимние: автогрейдер, шнек, трактор, погрузчик, бульдозер, КДМ. Также есть контракты на аренду 14 дополнительных единиц техники. Для уборки снега и защиты от обледенения к началу зимы было подготовлено 11 000 тонн песчано-солевой смеси, из которых осталось 5 500 тонн. По стандарту содержание соли в смеси — 10-20%, — рассказали в "КазАвтоЖол".

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