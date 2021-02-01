В Казахстане проведут амнистию к 30-летию независимости

Предварительно, по амнистии будут освобождены порядка 3-4 тысяч осужденных.

Министерство внутренних дел РК разработало проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Проект закона приурочен к тридцатилетию Независимости Республики Казахстан и предусматривает освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства.

В частности, проект закона определяет категорию осужденных, подлежащих освобождению от уголовной ответственности (социально уязвимые).

Также определена категория осужденных, которым сокращаются сроки наказания.

Наряду с этим, ограничивается применение амнистии по некоторым видам преступлений.

Законопроект также определяет условия применения амнистии, в том числе в отношении лиц, осужденных приговорами судов Казахстана и отбывающих за ее пределами на основе международных договоров.

Также предусматриваются мероприятия, проводимые исполнительными органами по социальному и медицинскому охвату освобождаемых лиц по амнистии.

Вместе с тем определена категория лиц, в отношении которых не применяется амнистия.

Как считают разработчики, принятие проекта закона приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям:

освобождение порядка 3-4 тысяч осужденных; прекращение уголовных дел и дел, не рассмотренных судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести; для отдельных категорий осужденных сокращение неотбытой части срока наказания лицам.

В Казахстане с момента объявления суверенитета было принято 8 законов об амнистии.

По закону от 5 октябpя 1994 года "Об амнистии в связи с Международным годом семьи" освобожденоПо закону от 15 июля 1996 года "Об амнистии в связи с первой годовщиной новой Конституции РК" освобождено от наказанияПо закону от 13 июля 1999 года "Об амнистии в связи с Годом единства и преемственности поколений" освобожденыПо закону от 29 декабря 2000 года "Об амнистии в связи с десятой годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан" освобожденыПо закону от 19 февраля 2002 года "Об амнистии в связи с десятилетием независимости Республики Казахстан" освобожденыПо закону от 9 января 2006 года "Об амнистии в связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан" освобожденыПо закону от 28 декабря 2011 года "Об амнистии в связи с двадцатилетием государственной независимости Республики Казахстан" освобожденыПо закону от 13 декабря 2016 года "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан" освобождены

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