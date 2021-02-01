Бекшин привился от коронавируса

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Летом 2020 года Бекшин переболел коронавирусом в легкой форме.
Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин привился российской вакциной от коронавируса, передает zakon.kz.
Мне, как работнику санэпидемслужбы, положено, - сказал Бекшин.
Также привился заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.
Я хотел бы поблагодарить медиков за то, что работали в такой трудный период, - сказал он.
Летом 2020 года Бекшин переболел коронавирусом в легкой форме.
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