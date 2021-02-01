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Бекшин привился от коронавируса

Фото: Zakon.kz 1 февраля 2021, 14:59

Летом 2020 года Бекшин переболел коронавирусом в легкой форме.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин привился российской вакциной от коронавируса, передает zakon.kz.

Мне, как работнику санэпидемслужбы, положено, - сказал Бекшин.

Также привился заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Я хотел бы поблагодарить медиков за то, что работали в такой трудный период, - сказал он.

Летом 2020 года Бекшин переболел коронавирусом в легкой форме.

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