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Я не хочу ждать. Почему Бекшин привился российской вакциной

Фото: zakon.kz 1 февраля 2021, 15:13

Если была бы возможность - санврач Алматы.

Жандарбек Бекшин объяснил, почему остановился на российской вакцине, сообщает zakon.kz

Я должен прийти сюда 22 февраля. Понимаете, я не хочу ждать. Если была бы возможность, я бы привился, - ответил Бекшин на вопрос, почему он привился российской, а не казахстанской вакциной.

Совсем недавно, 27 января, главный санитарный врач Алматы заявлял, что будет прививаться первой казахстанской отечественной вакциной.

Он также подчеркнул, что не сомневается в качестве и эффективности казахстанской вакцины. Бекшин напомнил, что ранее Казахстан не производил никакой вакцины, кроме противочумной.

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