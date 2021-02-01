Я не хочу ждать. Почему Бекшин привился российской вакциной

Если была бы возможность - санврач Алматы.

Жандарбек Бекшин объяснил, почему остановился на российской вакцине, сообщает zakon.kz

Я должен прийти сюда 22 февраля. Понимаете, я не хочу ждать. Если была бы возможность, я бы привился, - ответил Бекшин на вопрос, почему он привился российской, а не казахстанской вакциной.

Совсем недавно, 27 января, главный санитарный врач Алматы заявлял, что будет прививаться первой казахстанской отечественной вакциной.

Он также подчеркнул, что не сомневается в качестве и эффективности казахстанской вакцины. Бекшин напомнил, что ранее Казахстан не производил никакой вакцины, кроме противочумной.

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