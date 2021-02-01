Спецоперация в Нур-Султане. Изъяты наркотики и автомат

Ведется следствие.

29 января проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован "устойчивый канал" поставки наркотических средств в Нур-Султан, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, задержан 37-летний уроженец Жамбылской области, у которого в ходе обыска было изъят охолощенный автомат АКСУ с двумя магазинами и около пятидесяти патронов к нему. Назначена экспертиза.

В ходе обыска жилого помещения задержанного, а также его автомашины были изъяты три полиэтиленовых пакета и пять расфасованных свертков с "марихуаной", денежные средства в сумме 7 млн 440 тыс. тенге, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Общий вес изъятого наркотического средства составил 3 кг или более 300 разовых доз "марихуаны" для потребления наркотиков, цена которых бы составила на "черном рынке" около 6 млн тенге в денежном эквиваленте.

По словам полицейских, деяния задержанного, предусматривают уголовную ответственность по статье ст.296 ч. 4 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере и влечет наказание сроком от 3 до 7 лет лишения свободы и по статье 287 ч.3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", влечет наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется следствие.

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