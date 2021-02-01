Повышение цен на нефтепродукты – неизбежность в период кризиса

Рынок ГСМ в Казахстане как будто "замер" с начала апреля 2020 года.

2020 год внес множество корректировок в наши жизни. Мировая экономика понесла огромные потери, восстановление которых займет годы, а может быть, и десятилетия. Казахстанская экономика, как единица мировой экономической системы, тоже понесла существенные потери, сообщает inbusiness.kz.

В условиях пандемии, карантинных ограничений и остановки многих производств на протяжении всего 2020 года наблюдалось существенное снижение потребления основных энергоносителей, в первую очередь это коснулось нефти и нефтепродуктов. На ожиданиях рынка в середине марта обрушились котировки нефти на мировых товарных рынках, что повлекло обрушение цен на всю линейку нефтепродуктов, производимых из нефти.

Правительствами многих стран были разработаны меры поддержки бизнеса в условиях пандемии.

В рамках поддержки рынка нефти и нефтепродуктов Казахстана правительством РК был принят ряд мер, обеспечивающих поддержку казахстанских производителей нефтепродуктов, срок действия которых закончился 01 января 2021 г. Эти меры, несомненно, обеспечили стабильность нефтепереработки в период отсутствия спроса на нефтепродукты как в самом Казахстане, так и в странах традиционного экспорта казахстанских нефтепродуктов.

Реакцией казахстанского розничного рынка нефтепродуктов стало снижение цен на АЗС в апреле 2020 года:

- на бензин Аи-92 со 155 до 150 тг/литр;

- на дизельное топливо со 193 до 183 тг/литр.

Нельзя однозначно утверждать, что снижение цен на рынке РК обусловлено падением мировых рынков, так как цены на ГСМ на казахстанском рынке исторически на порядок ниже цен на мировых товарных рынках. От падения мировых рынков в первую очередь пострадали позиции казахстанского экспорта нефти и нефтепродуктов.

Хотелось бы обратить внимание, что подобные меры для населения еще не принимались ни в одной стране, как на постсоветском пространстве, так и в странах Центрально-Азиатского региона. К примеру, правительство России объявило о недопущении снижения розничных цен на топливо на внутреннем рынке РФ, что должно обеспечить сохранение рентабельности деятельности субъектов нефтедобычи и нефтепереработки РФ в условиях падения экспортных цен.

Что происходит сейчас на рынке нефти и нефтепродуктов?

В условиях снижения карантинных ограничений и ожиданий вакцинирования населения с середины декабря на мировом рынке наблюдается устойчивый рост котировок на нефть и нефтепродукты, что обусловлено как постепенным восстановлением спроса на рынке нефти и нефтепродуктов, так и ожиданиями восстановления мировой экономики в целом. Подобная ситуация наблюдается и на рынке ГСМ Казахстана. После 30-40% снижения потребления нефтепродуктов в апреле-июле 2020 г. к концу года рынок вышел на объемы потребления, сравнимые с докарантинным периодом.

По состоянию на 25.01.2021 г. розничные цены на бензин и дизельное топливо на рынках разных стран сложились следующим образом.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний день розничные цены в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Казахстанский розничный рынок нефтепродуктов исторически входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами на ГСМ. При этом отмечаем, что период действия налоговых послаблений в Казахстане для нефтепереработки истек с наступлением нового, 2021 года.

Рынок ГСМ в Казахстане как будто "замер" с начала апреля 2020 года. Даже в условиях роста мировых цен казахстанский рынок еще никак не отреагировал. Хотя восстановление спроса на нефтепродукты в большинстве стран мира уже дало толчок для восстановления цен на докризисный уровень.

На сегодняшний день разброс розничных цен на бензин в России и Казахстане достигает 95 тг/л, возникает риск возобновления "серой" торговли бензином в приграничных регионах Казахстана и России.

Другим важным фактором риска увеличения объемов "серого" экспорта бензина из Казахстана в Россию является снижение уровня запасов бензина на нефтебазах России. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), запасы бензина в регионах России упали до рекордно низкого уровня с 2015 г. и составляли на 12 января около 1,23 млн тонн. Правительство России уже дало поручение нефтяным компаниям России обеспечить к маю 2021 г. накопление бензина в регионах до уровня 1,8 млн тонн. В условиях низкого уровня собственных запасов бензина и привлекательности цены казахстанского топлива ответ, где российскому топливному сектору взять дополнительные ресурсы бензина, я думаю, понятен.

Вместе с тем стоит отметить, что обрушение рынка нефти весьма существенно ударило по экономике недропользователей. Снижение доходности от реализации нефти бьет как по бюджету Казахстана, так и по всей нефтяной отрасли в целом – это как снижение (или полное прекращение) инвестиций в разведку и добычу, так и снижение мер социальной поддержки регионов.

Текущая рыночная ситуация весьма негативно сказывается на деятельности нефтедобывающих организаций. Учитывая себестоимость добычи казахстанской нефти, а также существующие расходы по транспортировке нефти от месторождения до рынков сбыта нефти, экономическая эффективность от реализации нефти не обеспечивает перспектив развития отрасли.

Исторически нефтяники субсидировали внутреннюю переработку нефти на НПЗ РК. Условная скидка на нефть для внутреннего рынка составляла от 50 до 100 долларов США за тонну. В этих условиях была проведена модернизация всей нефтеперерабатывающей отрасли РК, были привлечены заемные средства, погашение которых осуществляют сами НПЗ. В этой связи остановка нефтеперерабатывающих предприятий грозит не только прекращением выплат по обслуживанию привлеченных займов, но и потерей государством контроля над НПЗ.

Годовой объем переработки нефти на НПЗ РК составляет около 16,5 млн тонн в год. Порядка 60-70% объемов добываемой нефти недропользователи направляют для переработки на НПЗ РК, предоставляя скидку в вышеуказанном размере для поддержания низких цен на внутреннем рынке РК.

На сегодняшний день в условиях стабилизации спроса на энергоносители, повсеместного роста цен на нефть и нефтепродукты возникает новый вызов для потребителя – необходимость возвращения цен на ГСМ в доковидный период к текущим рыночным реалиям. Понимая, что Казахстан является неотъемлемой единицей мировой экономики, повышение стоимости цен на АЗС – это неизбежное явление на рынке. При этом считаем необходимым отметить, что в период снижения цен на топливо на рынке подорожало все, начиная от продуктов питания и лекарств, заканчивая недвижимостью и автомобилями.

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